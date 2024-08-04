نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الحالي، ومغادرة المتواجدين في الأراضي اللبنانية "في أقرب وقت ممكن"، نتيجة "التطورات التي تشهدها المنطقة".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، في بيان السبت، السفير سفيان القضاة إن "هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين".

ودعت دول عدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، في غضون تصاعد وتيرة تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة قررت إرسال مجموعة حاملة طائرات وسرب مقاتلات وسفن حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، بينما تستعد المنطقة لرد إيراني محتمل على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء الماضي.

وتعهدت إيران بمهاجمة إسرائيل بسبب اغتيال هنية في طهران. ولم تعلق إسرائيل على الحادثة.