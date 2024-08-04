وزير خارجية الأردن ينقل رسالة من الملك عبدالله إلى الرئيس الإيراني

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(CNN)-- يقوم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي بزيارة إلى طهران، الأحد، لبحث الأوضاع في المنطقة، ولينقل رسالة من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، إن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، سيزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وسيجري الصفدي خلال الزيارة "محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني"، طبقا لما أوردت وكالة "بترا".

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في منشور على قناتها عبر تيليغرام: "يتوجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى طهران، الأحد، للقاء المسؤولين الإيرانيين، وتبادل وجهات النظر معهم بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".