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(CNN)-- أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية منع الحرب في المنطقة، فعليها "إجبار هذا النظام (إسرائيل)" على التوقف و"قبول وقف إطلاق النار".

وقال بزشكيان لماكرون، في مكالمة هاتفية، الأربعاء، "إذا أرادت أمريكا والدول الغربية حقًا منع الحرب وانعدام الأمن في المنطقة، لإثبات هذا الادعاء، فعليها التوقف فورًا عن بيع الأسلحة ودعم النظام الصهيوني وإجبار هذا النظام على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف بزشكيان: "بدلاً من الإدانة، دعمت الولايات المتحدة والدول الغربية هذا النظام في ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية والإرهاب".

وأكد بزشكيان أن ماكرون يعتبر "تجنب الحرب والجهود المبذولة لإرساء السلام والأمن العالمي أحد مبادئه الأساسية".

من جانبه، أبلغ الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني أن الانتقام من إسرائيل "يجب التخلي عنه"، داعيًا إلى حماية المدنيين، مع تزايد التوترات الإقليمية، عصب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وقال بيان من الإليزيه حول ما دار في المكالمة بين الزعيمين: "لقد دعا (ماكرون) الرئيس بزشكيان إلى بذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد عسكري جديد، والذي لن يكون في مصلحة أحد، بما في ذلك إيران، والذي من شأنه أن يلحق ضررًا دائمًا بالاستقرار الإقليمي".

وتابع البيان: "كان على إيران أيضًا أن تلتزم بدعوة اللاعبين المزعزعين للاستقرار الذين تدعمهم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب اندلاع حريق"، وأضاف البيان أن ماكرون قال إنه سيرسل نفس الرسالة إلى جميع اللاعبين الإقليميين الذين كان بزشكيان على اتصال بهم.

وأكد ماكرون أيضًا موقف فرنسا المؤيد لوقف إطلاق النار الفوري في غزة و"الرفض القاطع لأي تصعيد مع لبنان".