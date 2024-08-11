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"غير مقبول".. ألمانيا تدين مقتل مدنيين بغارة إسرائيلية على مدرسة في غزة

الشرق الأوسط
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(CNN)-- أدانت ألمانيا الغارة الإسرائيلية القاتلة التي وقعت ليل السبت على مجمع يضم مدرسة ومسجد في غزة يأوي نازحين، قائلة إنه "من غير المقبول" أن يُقتل مدنيون.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في منشور على منصة إكس، الأحد: "يجب وقف الهجمات المتكررة على المدارس من قبل الجيش الإسرائيلي والتحقيق فيها بسرعة".

وأضافت الخارجية الألمانية: "معاناة النساء والرجال والعديد من الأطفال الباحثين عن الحماية، والذين فروا من المعارك في غزة منذ أشهر، لا يمكن قياسها".

قُتل ما لا يقل عن 93 فلسطينيًا في شرق غزة ليل السبت في حي الدرج في الجزء الشرقي من مدينة غزة، وفقًا لمسؤولين محليين، مما أثار غضبًا دوليًا.

وأكدت إسرائيل أنها نفذت الضربة، قائلة إنها استهدفت مركز قيادة لحماس وقتلت العديد من المقاتلين.

واتهمت وزارة الخارجية الألمانية "حماس" بقتل المدنيين الفلسطينيين، قائلة في البيان إن حماس يجب أن تتوقف عن استخدامهم "كدروع واقية".

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