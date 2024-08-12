الجيش الإسرائيلي يعلق على تقارير عن هجوم إيراني وشيك

احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن تعليماته للجمهور لم تتغير وسط تقارير عن هجوم إيراني انتقامي محتمل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري: "تراقب القوات الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية أعداءنا والتطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران وحزب الله، وتقيّم الوضع باستمرار".

وأضاف المتحدث أن "قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة ومستعدة في حالة تأهب قصوى. وإذا أصبح من الضروري تغيير التعليمات، فسوف نقوم بتحديثها في رسالة منظمة على القنوات الرسمية".

وأفاد محلل السياسة الخارجية في شبكة CNN باراك رافيد، الأحد، أنه وفقًا لمصدرين، فإن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر أن القوات الإيرانية قد تخطط لهجوم "في غضون أيام، حتى قبل محادثات صفقة الرهائن في 15 أغسطس/آب".

وأبلغ مصدر مطلع على التفاصيل رافيد أن الوضع "ما زال مائعًا" وأن النقاش الداخلي في إيران مستمر. ومن المحتمل أن يتغير صنع القرار الإيراني.

وفي حين من المقرر أن تعقد محادثات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، يلوح في الأفق خطر شن هجوم من جانب إيران وحزب الله المدعوم من إيران.