حصريًا لـCNN.. الصفدي: نتنياهو يتجاهل حتى داعمه الأول.. ومواصلة اجتياح رفح ستؤدي إلى كارثة أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن حملات التضليل الإعلامي لن تخفي حقيقة أن "عدوان إسرائيل" يعد "التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها"، في معرض تعليقه على ما وصفه بـ"ادعاءات مفبركة" و"أكاذيب" مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف الصفدي، في حسابه عبر منصة إكس، الاثنين: "لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها".

وتابع الصفدي: "الحقائق تعري الكذب. والحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية، لأمن المنطقة واستقرارها".

وقال وزير الخارجية الأردني: "هذه حقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي، والأكاذيب والفبركات".

تأتي تصريحات الصفدي على ما يبدو تعليقًا على ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، حول ضرورة الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، لوقف محاولات تهريب الأسلحة والأموال إلى الضفة الغربية عن طريق وحدات الحرس الثوري الإيراني، حسب مزاعمه.