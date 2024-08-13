(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه سيتم وضع الجنود الإسرائيليين المتهمين باغتصاب معتقل فلسطيني في معسكر اعتقال سدي تيمان سيئ السمعة في البلاد، تحت الإقامة الجبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "طلبت النيابة العسكرية، الثلاثاء، تمديد حبس المتهمين بالتعدي على معتقل أمني (قضية سدي تيمان) ووضعهم رهن الإقامة الجبرية الكاملة، حتى الخميس المقبل، لاستكمال التحقيق".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "خلال هذه الفترة، وفقًا لتقدير الدفاع، ستتم إحالة المشتبه بهم لاستجوابهم ثم سيتم نقل مواد التحقيق تدريجيًا إلى الدفاع".

والشهر الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق مع عدد من جنوده، الذين كانوا يعملون كحراس في سدي تيمان، بشأن “انتهاكات كبيرة مشتبه بها” بحق سجين فلسطيني.

وفي تحقيق أجرته شبكة CNN في مايو/أيار، وصف مبلغون إسرائيليون ومعتقلون فلسطينيون سابقون وشهود عيان انتهاكات واسعة النطاق في سدي تيمان، بما في ذلك تعصيب الأعين وتكبيل الأيدي.

وذكر تقرير للأمم المتحدة في نهاية يوليو/تموز أن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية يواجهون التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن 53 على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاعتقال.