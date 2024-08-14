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إيران تقيد الرحلات الجوية في منطقتها الغربية بسبب "نشاط عسكري" لمدة 36 يومًا

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قيّدت إيران الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لمدة 36 يومًا، وفقًا لإشعار نشرته خدمة نوتام بوزارة الدفاع الأمريكية (لإرسال تنبيهات السلامة للطيارين في الوقت الفعلي)، الأربعاء. يسري العمل بالإشعار من 14 أغسطس/آب حتى 19 سبتمبر/أيلول.

يشير الإشعار إلى المجال الجوي المحظور في المناطق الغربية المحددة في إيران، بسبب فترة مستمرة من النشاط العسكري الإيراني، بحسب إشعار نوتام. 

وينص إشعار نوتام على "خطر محتمل من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري المتزايد".

كان إشعار نوتام السابق الذي أصدرته إيران في 5 أغسطس/آب، قد حذّر الطائرات من المخاطر المحتملة على طول الطرق التي تمر عبر المناطق الوسطى والغربية والشمالية الغربية من إيران.

يأتي هذا الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن الانتقام الإيراني المحتمل ضد إسرائيل، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان إشعار نوتام مُرتبطًا بشكل مباشر بأي انتقام محتمل.

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