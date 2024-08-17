الأونروا بعد هجوم رفح: غزة أصبحت "جحيمًا" على الأرض.. ومسؤول أممي: مذبحة مروعة ووحشية

(CNN)-- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 11% فقط من غزة يمكن اعتبارها "منطقة إنسانية"، بعد أحدث أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الأونروا، في منشور على منصة إكس، السبت: "لا تزال آلاف العائلات نازحة في غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة. تقلصت المنطقة الإنسانية المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، مما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين".

واستمر المنشور في القول: "ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه. وقف إطلاق النار الآن".

وفي صباح السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء من أجزاء من وسط غزة، بما في ذلك مخيم المغازي للاجئين وشوارع صلاح الدين والفاروق والأمل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن ذلك يرجع إلى إطلاق الصواريخ من تلك المناطق.

جاء ذلك بعد يوم من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أجزاء من شمال خان يونس في جنوب غزة وأجزاء من شرق دير البلح في وسط غزة.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدغ، في منشور على منصة إكس، إن "آلاف العائلات" في المناطق التي تم تحديدها حديثًا للإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي وصلت مؤخرًا إلى المنطقة "بعد أوامر تهجير أخرى في خان يونس".

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.