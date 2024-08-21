حرائق تشب في هضبة الجولان بعد وابل صواريخ من لبنان

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(CNN)-- اندلعت حرائق في عدة أجزاء من مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، الأربعاء، بعد إطلاق عشرات الصواريخ والقذائف من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 50 "قذيفة" عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعضها وسقطت في مستوطنة كاتسرين الإسرائيلية.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" في بيان إن رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا أصيب بشظية وحالته خفيفة.

ويعمل رجال الإطفاء في عدة مواقع في منطقة كاتسرين تعرضت "لأضرار مباشرة" نتيجة الهجمات، بحسب متحدث باسم إدارة الإطفاء الذي أشار إلى أن الفرق تعمل على "إطفاء الحرائق والبحث عن الضحايا وتسربات الغاز ".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وجه ضربة خلال الليل استهدفت أحد مقاتلي حزب الله في منطقة بيت ليف بجنوب لبنان.