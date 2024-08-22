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تحقيق لـCNN يحلل بيانات تظهر قدرة حماس في غزة... كيف تتعارض مع مزاعم نتنياهو؟

(CNN)-- نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تقريرًا إعلاميًا إسرائيليًا يقول إن نتنياهو وافق على انسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا على حدود قطاع غزة ومصر كجزء من وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية، التابعة لشبكة CNN، الأربعاء، أن نتنياهو وافق على انسحاب القوات الإسرائيلية من الشريط الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8.7 ميلا) على طول الحدود بين غزة ومصر.

ووفقًا لقناة كان، فإن الانسحاب سيأتي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس، وكان عنصرًا من الاقتراح الذي وافق عليه نتنياهو.

وقال بيان مشترك بين الولايات المتحدة وقطر ومصر إن الوسطاء قدموا اقتراحًا مكملا لإسرائيل وحماس الأسبوع الماضي لسد الفجوات المتبقية من الخلاف بين الجانبين.

ووصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه "غير صحيح".

وأضاف المكتب: "ستصر إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها للحرب، كما حددتها الحكومة الأمنية، بما في ذلك أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدًا أمنيًا لإسرائيل. وهذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية".

فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته على ممر فيلادلفيا في مايو/أيار. كان وجود إسرائيل على الحدود مع مصر نقطة خلاف كبيرة في وقف إطلاق النار الجاري ومفاوضات الرهائن.

وقال نتنياهو، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في الممر ولن تنسحب.

وردًا على تصريحات نتنياهو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين قبل مغادرته قطر، الثلاثاء: "الاتفاق واضح للغاية بشأن الجدول الزمني ومواقع انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة، وقد وافقت إسرائيل على ذلك".