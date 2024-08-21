خلال تفقده ممر فيلادلفيا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن هزيمة لواء رفح

مسؤولة بمنظمة "كير" الإنسانية: اللوم على من لديه قدرة تغيير ما يحدث في غزة ولا يتصرف

(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي هزم لواء رفح التابع لحركة حماس، ودمر أكثر من 150 نفقًا على ممر فيلادلفيا وعلى مقربة منه على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

كان غالانت يتحدث أثناء تفقده الممر. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الأنفاق لا تزال قائمة على طول الشريط الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8.7 ميلًا) على طول الحدود بين غزة ومصر ويجب تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال غالانت: "من بين الأنفاق الـ 150 التي تم تدميرها، هناك حوالي 100 نفق عبارة عن خنادق تم حفرها باستخدام أدوات هندسية فوق الأرض، ثم تم تغطيتها بمتر أو مترين من التراب".

وزعم الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا أنه وجد أدلة على وجود أنفاق تهريب من غزة إلى مصر على طول الحدود.

فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته على ممر فيلادلفيا في مايو/أيار. وكان وجود إسرائيل على الحدود مع مصر نقطة خلاف كبيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية وتحرير الرهائن. وقال نتنياهو، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في الممر ولن تنسحب.