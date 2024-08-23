دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بجملة خاطب بها السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة، رياض منصور وما قاله إنه "إرهابي يرتدي بدلة".

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن، قال فيها دانون: "منذ 7 أكتوبر أدليت (رياض منصور) بمئات الخطابات إلا أنك لم تقدم أي شيء يكون حتى قريبا من إدانة حماس، صححني إذا كنت مخطئا، هل سمع أي أحد أي إدانات على فظائع حماس؟".

وتابع دانون قائلا: "السيد منصور إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم أنت لا تمثل الشعب الفلسطيني، السيد منصور أنت إرهابي في بدلة، أطالبك بإدانة حماس، إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم.."

وكان منصور قد قال في كلمته بالجلسة إنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن، بما يتماشى مع أحكام القرار 2735 ودون أي شروط أخرى ومطالب سيئة النية تتعارض مع روح ونص القرار والتي تهدف بوضوح إلى عرقلة جهود وقف إطلاق النار، موجها سؤالا للمجلس: "متى ستتصرفون؟.. سواء كان هناك اتفاق أو لا اتفاق، ليس هناك عذر لاستمرار إسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة.