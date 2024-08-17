مصدر يوضح لـCNN موقف "حماس" من مفاوضات وقف إطلاق النار

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(CNN)-- أكد مصدر لشبكة CNN، الجمعة، أن حركة "حماس" تعتقد أن إسرائيل "تواصل التهرب والتعطيل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتصر على إضافة شروط جديدة لتعطيل الاتفاق".

وأضاف أن قيادة الحركة "ترى أن المقترح الأمريكي الجديد يستجيب للشروط الإسرائيلية ويتوافق معها".

وكانت إسرائيل أشادت بجهود الوسطاء لإقناع حركة "حماس" بقبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على أساس المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن في أواخر مايو/أيار الماضي، لكنها لم تؤيد المقترح الأخير المطروح على الطاولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، إن "إسرائيل تقدر جهود الولايات المتحدة والوسطاء لثني حماس عن رفضها لصفقة إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف البيان: "المبادئ الأساسية لإسرائيل معروفة بشكل جيد للوسطاء والولايات المتحدة، وتأمل إسرائيل أن تؤدي ضغوطهم إلى دفع حماس إلى قبول مبادئ 27 مايو، حتى يمكن تنفيذ تفاصيل الاتفاق".

وجاء البيان بعد أن اختتم الوسطاء الجولة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة، الجمعة.

وستواصل الفرق الفنية الاجتماع في الأيام المقبلة بدءا من، السبت، لحين اجتماع كبار المسؤولين مرة أخرى في القاهرة، الأسبوع المقبل.

وتشير مبادئ 27 مايو إلى تلك التي أوضحها خطاب الرئيس الأمريكي في 31 مايو الماضي، حيث طرح مقترحا إسرائيليا يتكون من 3 ثلاث مراحل، يقرن إطلاق سراح الرهائن بـ"وقف إطلاق نار الكامل والشامل"، وهي الخطة التي قال بايدن إنها "تقدم أفضل أمل لإحلال السلام في غزة".

وكانت "حماس" دعت إلى اتفاق بناء على اتفاق الإطار الذي توصلت إليه الحركة وإسرائيل في أوائل يوليو/تموز الماضي، والذي استند إلى تلك المقترحات.

وذكرت CNN في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم مطالب إضافية في الأسابيع اللاحقة تتجاوز هذا الإطار.