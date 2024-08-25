لماذا بدأت إسرائيل هجومًا جويًا واسعًا على جنوب لبنان؟

(CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر جانبا من عمليات استهداف مواقع قالت إنها لحزب الله في لبنان، فجر الأحد.

جاء ذلك في تدوينة لإسرائيل بالعربية على منصة إكس (تويتر سابقا)، ورد فيها: "قوات جيش الدفاع تدمر الاف الصواريخ العدوانية لحزب الله كما جاء في سورة الفيل: " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ".. (سورة الفيل، الآيات 1-5)".

وسيلقي الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الساعة 6 مساء الأحد بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) خطابا حول آخر التطورات، وفقا لما ورد بشريط عاجل على تلفزيون المنار التابعة لحزب الله.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، قتل ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، منهم اثنين في قرية الطيرة بالنبطية، وآخر بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الخيام.

وأعلنت حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله في بيان لها، مقتل أحد مقاتليها أيمن كامل إدريس في الخيام "أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".