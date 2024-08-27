إسرائيل: لن نتوقف عن القضاء على قيادات "حزب الله"

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حزب الله يهاجم إسرائيل بـ"سرب من المسيّرات".. كيف يشكل الحزب خطرًا أكبر من إيران؟

(CNN)-- أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الاثنين، أن بلاده ستواصل ضرب أهداف لـ"حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، و"القضاء" على المزيد من قياداته.

وقال هاليفي، في مقطع فيديو: "نحن عازمون على مواصلة تقليص قدرات حزب الله، والقضاء على المزيد من قياداته، ولن نتوقف".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل "على مدار الساعة" لضمان عودة المواطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال البلاد بأمان، وتابع: "نحن عازمون على إعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن".

وجاء الفيديو بعد أن نفذت إسرائيل "هجوما وقائيا" مكثفًا على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، الأحد، وردا على ذلك، أطلق "حزب الله" مئات الصواريخ على إسرائيل.

والتقى هاليفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال تشارلز كيو براون، في شمال إسرائيل، الاثنين، وقال هاليفي عن الاجتماع: "إننا نعمل على تعزيز تعاوننا العملياتي ردا على التحديات والتهديدات في الشرق الأوسط".

وكانت إسرائيل استهدفت القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في جنوب بيروت، الشهر الماضي، ونفذ "حزب الله"، الأحد، وعده بالانتقام لمقتل شكر، في ما أسماه بـ"المرحلة الأولى من الرد" بشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه تم إسقاط كل المسيرات والصواريخ.