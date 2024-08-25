قال الجيش الإسرائيلي إنه شن "ضربات استباقية" ضد حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن المسلحين كانوا يستعدون لإطلاق وابل من الصواريخ والقذائف على إسرائيل. في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كل من يؤذينا سنؤذيه".

من جانبه، قال حزب الله إنه أطلق أكثر من 300 صاروخ وعدة عشرات من الطائرات دون طيار باتجاه إسرائيل، ووصفها حزب الله بأنها "المرحلة الأولى من رده" على مقتل قائده العسكري الأعلى مؤخرًا. كما وصف أيضا الهجمات بأنها ناجحة تمامًا.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان نفسه، وصفت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية في لبنان الضربات التي شنتها إسرائيل صباح الأحد بأنها "الأكثر كثافة" التي شهدها لبنان منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهر تقدير يشير إلى أن هناك ما لا يقل عن 25 موقعًا تم قصفه بالفعل في غضون ساعات قليلة فقط. وأفادت وزارة الصحة عن حصيلة أولية للقتلى بلغت 3 أشخاص، حيث قُتل فرد واحد في ضربة على سيارة ببلدة بالقرب من الحدود، وقُتل الاثنان الآخران في ضربة أبعد من الحدود.