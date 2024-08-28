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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهدت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بمقطع فيديو أرشيفي للرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات وما قاله عمن يطالب بـ"رمي إسرائيل في البحر".

مقطع الفيديو نشرته إسرائيل بالعربية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "تسجيل نادر للرئيس المصري الراحل انور السادات: ’خرافة الكلام بقى عن رمي إسرائيل في البحر. مزايدة، أنا غير مستعد إني أخش فيه.. مش مستعد أن أتحمل تاريخيا، مسؤولية تدمير شعبي وتدمير قواتي المسلحة الأخرى‘".

ويأتي الاستشهاد بفيديو السادات في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأعقاب هجوم حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبشكل متزامن تتزايد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع حزب الله إذ شهدت الأيام القليلة الماضية اشتباكات وإطلاق نحو 200 صاروخ وطائرة بدون طيار تابعة لحزب الله صوب إسرائيل وما ردت عليه إسرائيل باستهداف مواقع للحزب باستخدام أكثر من 100 طائرة مقاتلة.