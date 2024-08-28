حماس تعلق على العملية الإسرائيلية في الضفة وتدعو "للتعبئة العامة"

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(CNN)-- دعت حركة حماس، الأربعاء، إلى التعبئة العامة "وتصعيد كافة أشكال المقاومة والمواجهة" ضد ما أسمته "الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان على أرضنا المحتلة"، بحسب بيان أصدرته، الأربعاء.

وجاء نداء حماس ردا على ما أسمته العملية العسكرية الواسعة" التي شنتها إسرائيل "في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في المحافظات الشمالية، مستهدفة جنين وطوباس وطولكرم والخليل ورام الله"، بحسب البيان.

وزعمت حماس أيضا أن القوات الإسرائيلية دمرت البنية التحتية عمدا "باستخدام قوات عسكرية كبيرة مصحوبة بقصف جوي من طائرات بدون طيار وطائرات حربية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية، وذلك بعد بيان مشترك سابق لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة أكدتا فيه على أن عدد القتلى بلغ 10 على الأقل.

وتابعت الصحة الفلسطينية إن 7 فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى في طوباس واثنين إلى مستشفى في جنين.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات وضربات جوية خلال الليل، في عملية قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنها كانت تهدف إلى "إحباط البنية التحتية للإرهاب الإسلامي الإيراني"، حيث قال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): "يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي منذ الليلة بقوة كبيرة في مخيمي اللاجئين في جنين وطولكرم لإحباط البنية التحتية للإرهاب الإسلامي الإيراني المقامة هناك".