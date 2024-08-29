عقوبات أمريكية على منظمة إسرائيلية "تدعم عنف" المستوطنين في الضفة

هجوم مميت لمستوطنين إسرائيليين يخلف دمارًا في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على المنظمة الإسرائيلية "هاشومير يوش" لـ"دعمها عنف" المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان: "بعد إجبار جميع قرية سكان خربة زنوتة الفلسطينيين البالغ عددهم 250 على المغادرة في أواخر يناير/ كانون الثاني، قام متطوعو هاشومير يوش بوضع سياج لمنع السكان من العودة".

وذكرت الولايات المتحدة أن المنظمة قامت أيضا بحراسة البؤر الاستيطانية للأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بالفعل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الإسرائيلي يتسحاق ليفي فيلانت لأنه"قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وإجراء دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم بالقوة من أراضيهم في فبراير/ شباط".

وقال ميلر، في البيان: "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يرتكبون ويدعمون العنف المتطرف الذي يؤثر على الضفة الغربية".

ودعا حكومة إسرائيل إلى "محاسبة" المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد المدنيين في الضفة الغربية.