أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على سكان بلدة جيت الفلسطينية في الضفة الغربية قبل أن يشعلوا النيران في المنازل والسيارات.

ووثق فيديو كاميرا أمنية لحظة اقتحام المستوطنين لأحد المنازل، وإشعال النار في الأثاث، حيث أصيب رشيد سيدا البالغ من العمر 23 عامًا برصاصة في صدره، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وبعد ساعات، حمله أفراد عائلته وأصدقاؤه على أكتافهم عبر القرية. ويقولون إنه "بطل" لأنه سارع لمواجهة المستوطنين دون سلاح.

وما يثير غضب الناس هو أن رشيد سيدا ليس الضحية الأولى لعنف المستوطنين في قرى الضفة الغربية، ويخشون أن يكون هناك المزيد.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، نِك روبرتسون.