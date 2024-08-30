حصريًا لـCNN.. الصفدي: نتنياهو يتجاهل حتى داعمه الأول.. ومواصلة اجتياح رفح ستؤدي إلى كارثة أخرى

الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

(CNN)-- اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، مسؤولين إسرائيليين بـ"ارتكاب جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وندد الصفدي، عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بمحاولات إسرائيل صرف الانتباه عما أسماه "المجازر بدم بارد بحق الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدا أن تصرفات إسرائيل "تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ".

وانتقد الوزير الأردني المسؤولين الإسرائيليين لـ"نشرهم معلومات مضللة لتبرير عدوانهم"، ووصف سياسات إسرائيل بـ"التهديد الأساسي للأمن الإقليمي".

وقال الصفدي إن "أكبر تهديد للأمن الإقليمي هو احتلال إسرائيل لفلسطين والسياسات العنصرية والإجراءات غير القانونية والحرب المستمرة ضد الفلسطينيين".

وأدان "المتطرفين الذين يحتفلون بقتل الأطفال، واستخدام التجويع كسلاح، وقصف المستشفيات والمدارس، ومهاجمة البعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في الحياة".

ودعا الصفدي إلى "اتخاذ إجراءات دولية فورية، وحث على فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل"، مؤكدا أن مثل هذه التدابير "ضرورية لمحاسبة مرتكبي العنف وانتهاكات القانون الدولي".

يذكر أن هجوم إسرائيل على غزة الذء داء ردا على الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقا للسلطات الفلسطينية، مما أثار إدانة دولية، ولكن على بعد 60 ميلاً فقط، كان هناك تصعيد كبير آخر للعنف في الضفة الغربية، حيث قُتل أكثر من 600 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.