حولتها إلى "مدينة أشباح".. شاهد ما رصدته كاميرا CNN خلال اشتباكات عنيفة في جنين بالضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن كل ما تدعيه إسرائيل من الأسباب التي دفعتها لشن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية هو "كذب".

جاء ذلك بتدوينة للصفدي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب. ونرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم. الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم".

وتابع: "ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة. وسنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".

وفي تدوينة منفصلة أضاف الصفدي: "وحدها إسرائيل مسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة. عدوانها الدموي الحالي على الضفة الغربية المحتلة جزء من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة الإسرائيلية".

واستطرد: "ندين هذا العدوان، ونرفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون عنصريون لتبريره. ونطالب المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لكبح العدوانية الاسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتلته وغطرسته، وتجنيب المنطقة تبعاته الكارثية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، عن تنفيذ ما أسماه بعملية لـ"مكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية، ذاكرا لشبكة CNN، أن العملية تُنفذ بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي وشرطة الحدود.