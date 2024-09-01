محمد بن سلمان يجري اتصالين بالسيسي وأردوغان وهذا ما أكده بشأن غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مع كل من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأجرى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلاله "حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني"، طبقا لوكالة "واس".

ومن جانبها، قالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن محمد بن سلمان وأردوغان بحثًا "الحرب التي تشنها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد.

وأكد أردوغان على "أهمية زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، وعلى ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأهمية التحرك المشترك للدول الإسلامية"، طبقا لما نقلت وكالة الأناضول.

كما أجرى ولي العهد السعودي، الأحد، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، بحثا خلاله "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وأكد محمد بن سلمان خلال الاتصال "ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب وكالة "واس".