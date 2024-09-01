السعودية.. نصيحة من تركي آل الشيخ لسوق العمل وفكرة مشاريع ستنجح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، نصيحة للمقبلين على سوق العمل وكذلك لمن يختارون تخصصات تعليمية في المملكة.

جاء ذلك في تدوينة لتركي آل الشيخ على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "نصيحة لإخواني الشباب والبنات... ادرسوا سوق العمل جيدا والتغيرات فيه لتحدد طريقك وتخصصك في الدراسة واحتياجات السوق لهذا التخصص... واكب النهضة الكبيرة في بلدنا... والقطاعات الجديدة فيها".

وتابع بتدوينة منفصلة: "ونصيحة ثانية اللي بيبدأ مشروع في الترفيه... سوه بفكرة خالصة منك أحسن لك لا تجيب وكالة وتدفع رسوم عليها ونسبة من الأرباح لأنه بيصعب عليك النجاح بعدها لأننا للأسف تسابقنا عليهم لين زاد سعرهم... ركز في فكرة لك أؤمن فيها واشتغل عليها بجد صدقني بتنجح بس تكون فكرة واقعية وتدرس السوق فيها جيدا واحتياجه لها..."

وأضاف: "وابدا صغير لا تكبر لين تنجح حتى لو عندك القدرة تبدأ كبير... خطوة خطوة والله يوفق الجميع".