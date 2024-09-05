دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجتمع عدد من أفراد عائلة آل سعود المالكة في المملكة العربية السعودية خلال صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز التي دفنت في مقبرة العود في العاصمة، الرياض، الأربعاء.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قائمة بأسماء الأمراء الذي رافقوا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أداء صلاة الميت، وأدرجتهم كالآتي:

صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان

صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز

صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن فرحان

صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن فهد

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز

صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله

صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة

صاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز

صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله

صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن

صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي

صاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد

صاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي

صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية

صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة

صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن سعود الكبير

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر بن فيصل بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد

صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

وأضاف تقرير الوكالة السعودية إلى أنه حضر كذلك "عدد من أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، كما أدى الصلاة ابن وأحفاد الفقيدة - رحمها الله - .وقد ووري جثمان صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفه بنت عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - الثرى في مقبرة العود بالرياض".

إلى ذلك أثار ولي العهد السعودي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة جمعته مع أخيه الأكبر، الأمير سلطان بن سلمان ورأس المفتي العام للمملكة، عبدالعزيز آل الشيخ.