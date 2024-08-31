قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، السبت، أنهم استهدفوا السفينة غروتون (GROTON) في خليج عدن، بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك للمرة الثانية خلال شهر أغسطس/آب 2024، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع إن "قوات الحوثيين استهدفت السفينة GROTON في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى (الموانئ الإسرائيلية)"، حسب قوله.

وادعى يحيى سريع في البيان أن "العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر، وأن هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس الجاري"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "سبأ".

وبحسب وكالة "سبأ"، زعم الحوثيون أنهم "نجحوا في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المُعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، أو التي تتعامل معه، بصرف النظر عن وجهتها أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو"، طبقا للبيان.

وجدد الحوثيون "التأكيد على استمرار عملياتهم البحرية في منطقة العمليات التابعة لهم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، حسبما أوردت وكالة "سبأ".