إطلاق صواريخ من شمال غزة على إسرائيل دون وقوع إصابات

بعد سماع دوي.. طاقم CNN يحتمي من "وابل من الصواريخ" قرب حدود إسرائيل وغزة

رئيس الموساد السابق عن هجوم حماس لـCNN: منسق جدًا وعدد الصواريخ التي أطلقت يفوق الخيال

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان بعد سقوط قذيفتين صاروخيتين من شمال قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض قذيفة واحدة، فيما سقطت أخرى قبالة ساحل عسقلان. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مصدر في شمال غزة لشبكة CNN إن ثلاثة صواريخ على الأقل أُطلقت من قطاع غزة، مع سماع أصوات اعتراض فوق الجانب الإسرائيلي.

ومن جهة أخرى، زعم نازحون من شمال إسرائيل، الأحد، أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد لا تقوم بما يكفي من الجهد لوقف وابل الصواريخ من جنوب لبنان.

وأُطلقت عشرات القذائف من لبنان باتجاه إسرائيل خلال الليل، مما أدي إلى إطلاق صافرات الإنذار في أقصى شمال البلاد، والمعروفة باسم الجليل الأعلى. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 50 "قذيفة" تم إطلاقها من لبنان باتجاه كريات شمونة، بالقرب من شمال إسرائيل، والمنطقة المحيطة بها.

وطالب منتدى المهجرين من الشمال، الأحد، الحكومة بالرد على وابل الصواريخ والقيام برد واسع النطاق داخل لبنان يشمل احتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني.

وقال رافائيل سلاب، أحد سكان كريات شمونة: "لقد رأينا الليلة عدم وجود ردع في الشمال".

وأضاف سلاب: "إن زيادة عدد عمليات الإطلاق نحو إسرائيل، بما يتجاوز المستوطنات التي تم إخلاؤها وفي أي ساعة من اليوم، تشكل تصعيداً كبيراً في حين يزعم المسؤولون العسكريون أننا (أزلنا حزب الله)، وسوف يخبروننا قريباً أنه تم ردعه أيضاً".

وقال ماتان دوديان، أحد سكان شلومي، حيث تم استهداف مبنى، السبت، إن دماء المذبحة القادمة في الشمال ستتم على أيدي الحكومة".

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أسفر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان عن مقتل عشرة أشخاص، معظمهم من الأطفال.