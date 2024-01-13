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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عشرات من منصات إطلاق الصواريخ في غزة

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إن القوات الإسرائيلية هاجمت موقعين في وسط قطاع غزة، موضحا أن نشطاء يستخدمونها لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، بينما تتواصل حملته ضد حركة حماس.

وأضاف البيان أنه تم تدمير العشرات من منصات إطلاق الصواريخ.

ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يظهر إحدى عملياته. وبحسب البيان، يبدو أن الانفجار الناجم عن الغارة الإسرائيلية أدى إلى إطلاق صاروخ، مما أظهر أن الصواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق. ويُظهر الفيديو سقوط الصاروخ على الأرض بعد أن قطع 100 متر تقريبا.

وفي جنوب القطاع، في مدينة خان يونس، قالت القوات الإسرائيلية أيضا إنها استهدفت فتحة نفق داخل أحد المباني، واكتشفت أسلحة ومتفجرات.

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