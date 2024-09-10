السعودية تعلن رسميًا افتتاح سفارتها في دمشق.. وسوريا تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السفارة السعودية في دمشق، أنها أقامت احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في العاصمة السورية، بحضور عددٍ من مسؤولي الحكومة السورية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.

وكانت السعودية وسوريا أعلنتا في سبتمبر/أيلول 2023 استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين إثر توقف دام لسنوات، وذلك بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقالت السفارة السعودية في دمشق في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا، أمس الاثنين، احتفالا بمناسبة إعادة افتتاح السفارة في دمشق".

وأضاف منشور السفارة أن "القائم بالاعمال بالإنابة في السفارة السعودية الأستاذ عبدالله الحريص أعلن إعادة افتتاح أعمال السفارة في دمشق، وأشار في كلمة بهذه المناسبة إلى أن هذا اليوم يعد لحظة مهمة في العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأكد القائم بالأعمال بالإنابة "حرص السفارة ومنسوبيها على بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائين بين البلدين".

وختم منشور السفارة قائلا: "حضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة السورية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق وجمع من الوجهاء والمثقفين".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا" عن معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن رعد، مساء الاثنين، تأكيده على "عمق العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية التي تجمع بين سوريا والسعودية"، لافتاً إلى أنه من خلال إعادة افتتاح أعمال السفارة السعودية في دمشق وقبلها افتتاح السفارة السورية في الرياض، "سيتم تفعيل العلاقات بين البلدين من أجل تعزيز العمل المشترك العربي، بما فيه مصلحه شعوب المنطقة".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى سوريا منذ سنوات، في 18 أبريل/ نيسان 2023. جاءت الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.