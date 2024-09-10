الجيش الإسرائيلي: من "المرجح جدا" مقتل الناشطة الأمريكية بنيران جنودنا

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، إنه "من المرجح جدا" أن تكون الناشطة الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي، التي قُتلت في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، قد أُصيبت "بشكل غير مباشر وغير متعمد بنيران الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الرصاصة لم تكن موجهة إلى الناشطة الأمريكية، ولكن كانت موجهة إلى "المحرض الرئيسي" لـ"أعمال شغب عنيفة" عند تقاطع قرية بيتا، حيث قال إن الفلسطينيين أحرقوا إطارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية. ولم يذكر الجيش الإسرائيلي اسم المحرض المزعوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية بدأت تحقيقا، وستقدم نتائجه إلى هيئة المدعي العام العسكري لمراجعتها.

وكان شهود عيان قالوا لشبكة CNN، الجمعة، إن الناشطة البالغة من العمر 26 عاما، وتحمل أيضا الجنسية الأمريكية، كانت تشارك في احتجاج أسبوعي ضد مستوطنة إسرائيلية بالقرب من قرية بيتا الفلسطينية.