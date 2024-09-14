رصد اكثر من 50 قذيفة أطلقت على شمال إسرائيل من لبنان السبت

انفجارات عنيفة وقصف متبادل.. ما الذي يحدث بين حزب الله وإسرائيل؟

بعد هجوم إسرائيلي غير مسبوق.. شاهد لحظة اعتراض رشقات صاروخية كبيرة من حزب الله

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد ما يقرب من 55 قذيفة وهي تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، صباح السبت، لافتا إلى أن القذائف استهدفت منطقتي الجليل الأعلى والجليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض بعض المقذوفات وسقط أغلبها في مناطق مفتوحة، ولم "يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن حريقًا اندلع في منطقة مفتوحة بالقرب من عميعاد في الجليل الأعلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية ردت، فأصابت منصات الإطلاق التي أطلقت منها القذائف، بالإضافة إلى هيكل عسكري لحزب الله في منطقة كفار ريمين في جنوب لبنان.

وزعم حزب الله أنه قصف قاعدة ومقر قيادة لواء عسكري إسرائيلي في يفتاح إليكليت شمال غرب بحيرة طبريا "بعشرات صواريخ الكاتيوشا".