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حزب الله يهاجم إسرائيل بـ"سرب من المسيّرات".. كيف يشكل الحزب خطرًا أكبر من إيران؟

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "منشآت تخزين أسلحة" لحزب الله في غارات جوية متعددة في جميع أنحاء لبنان، السبت.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن إحدى الضربات - على مشارف بلدة الكواخ في محافظة بعلبك الهرمل - أدت إلى إصابة أربعة أشخاص، ثلاثة منهم أطفال. وقالت الوزارة إن جميع المصابين احتاجوا إلى العلاج في المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن ضربة أخرى أصابت "محالاً فارغة" في بلدة سرعين في بعلبك.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في منطقتي البقاع وبعلبك، قائلاً إنه استهدف منشآت تخزين أسلحة لحزب الله.

وقال إنه ضرب أيضًا منشآت تخزين أسلحة لحزب الله في سبع مناطق أخرى من لبنان في الجنوب.

وتأتي الضربات عقب ما وصفه الجيش الإسرائيلي بوابل من 55 قذيفة أُطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من صباح السبت. وقالت القوات الإسرائيلية إن القذائف كانت تستهدف الجليل الأعلى ومناطق الجليل.

وزعم حزب الله، المدعوم من إيران، أنه قصف مقر لواء عسكري إسرائيلي في يفتاح إليكليت، شمال غرب بحيرة طبريا، "بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كما زعم حزب الله أنه نفذ عدة هجمات على شمال إسرائيل طوال يوم السبت بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية. ووصفت تلك الهجمات بأنها "دعم لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته الشجاعة والشرف".

كانت هناك تبادلات إطلاق نار شبه يومية عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.