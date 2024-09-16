(CNN)-- قال الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في أول مؤتمر صحفي كبير له، الاثنين، إن إيران لم تقدم صواريخ فرط صوتية للحوثيين في اليمن. وقال بزشكيان: "لديهم التكنولوجيا، لقد تعلموها حتى قبل بدء هذه الحرب. إنهم يصنعونها بأنفسهم".

أطلق الحوثيون صاروخًا طويل المدى من اليمن على إسرائيل في السادسة من صباح الأحد، وفقًا للجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أنه "على الأرجح تفتت في الجو".

وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي شبكة CNN، الأحد، أنه لم يكن صاروخًا باليستيًا "فرط صوتي"، كما زعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

في بيان مصور الأحد، زعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة استخدمت "صاروخًا باليستيًا جديدًا فرط صوتي" في هجوم على الأراضي الإسرائيلية.