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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الاثنين، إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، وقال إنه وجه دعوة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة إيران، حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وقال الرئيس الإيراني خلال أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه: "وساطة الصين بيننا وبين السعودية كانت خطوةً مهمةً لتحسين التضامن في المنطقة".

وذكرت الوكالة أن الرئيس الإيراني دعا ولي العهد السعودي لزيارة إيران.

وقال بزشكيان: "خلال اتصال مع ولي العهد السعودي، وجهت له دعوة لزيارة طهران، وإذا كانت هناك فرصة سنقوم بزيارة (إلى السعودية) أيضا"، طبقا لما أوردت "تسنيم".

وأشار بزشكيان إلى العلاقات مع الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر والأردن، وذكر أنهم يحاولون تعزيز علاقاتهم.

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي، أكد الرئيس الإيراني أن "وحدة المسلمين والإصلاح بين الأخوة له أهمية كبيرة وأي خلافات يجب حلها عبر الحوار والتعاون. أرحب بأي خطوة يمكن أن تقربنا من بعضنا البعض".

وأشار إلى الآية القرآنية "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم"، وقال: "إن إصلاح ذات البين أهم من الصلاة والصيام"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم".

كما تحدث الرئيس الإيراني عن العلاقات بين بلاده وتركيا، مؤكدًا: "تركيا صديقتنا وشقيتنا. معتقداتنا وثقافتنا ممزوجة بعضها البعض ويجب علينا التواصل مع بعضنا، وهذا هو دافعنا ورغبتنا في بلورة استثمارات مشتركة بين إيران وتركيا".

وتحدث الرئيس الإيراني عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، إسماعيل هنية في طهران، وقال بزشكيان: "باغتيال هنية، أرادت إسرائيل جرنا إلى حرب إقليمية، لكننا مارسنا ضبط النفس حتى الآن، ونحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا"، بحسب وكالة "تسنيم".

وحول العقوبات المفروضة على إيران، قال بزشكيان إنه سيوجه رسالة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن رفع العقوبات ومجموعة العمل المالي (FAFT).

وأكد الرئيس الإيراني: "إذا تمكنا من تسوية مسألة مجموعة العمل المالي FAFT وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وإصلاح علاقاتنا مع العالم، سيكون بوسعنا بلوغ أهدافنا وتطلعاتنا"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.