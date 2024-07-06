دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة، للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت، الجمعة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقيته، السبت: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

وأضاف العاهل السعودي: "متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

ومن جانبه، قال الأمير محمد بن سلمان في برقيته، السبت: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق، مؤكدًا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة"، حسبما ذكرت الوكالة السعودية.

وشهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران تحسنا ملحوظا، منذ توقيعهما في بكين على الاتفاق التاريخي لإعادة العلاقات الدبلوماسية في مارس/آذار 2023 بعد سبع سنوات من قطع العلاقات.