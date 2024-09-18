الصحة اللبنانية: 9 قتلى وأكثر من 300 مصاب في انفجارات "ووكي توكي"

(CNN)-- ارتفعت حصيلة قتلى انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان، الأربعاء، إلى 9 أشخاص على الأقل وجُرح أكثر من 300 آخرين، بحسب وزارة الصحة في البلاد.

في وقت سابق، قال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN إن الأجهزة اللاسلكية المتفجرة، الأربعاء، كانت من نوعWalkie Talkies . وأشارت معلومات أولية بوقوع نحو 15-20 انفجارًا في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى 15-20 انفجارًا في جنوب لبنان.

وأوضح المصدر أن أجهزة اللاسلكي أقل انتشارًا مقارنة بأجهزة البيجر بين أعضاء حزب الله لأنها موزعة بين منظمي الحشود، كما في الجنازات والمسيرات.

ويأتي الهجوم المتجدد بعد يوم واحد فقط من انفجار منسق لأجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) أسفر عن مقتل 12 شخصًا في لبنان وإصابة أكثر من 2800 شخص، بينهم السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني.

كانت شبكة CNN علمت أن هجوم الثلاثاء، الذي استهدف حزب الله، كان عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، والجيش الإسرائيلي. ورفضت إسرائيل التعليق علنًا على الانفجارات.

وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون الولايات المتحدة بأن البلاد ستنفذ عملية في لبنان، الثلاثاء، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل حول ما كانوا يخططون له، وفقًا لثلاثة مصادر.

وتعهد حزب الله بالرد على إسرائيل، وأدانت الحكومة اللبنانية الهجوم ووصفته بأنه "عدوان إسرائيلي إجرامي".