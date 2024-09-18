(CNN)-- أجهزة الاستدعاء أو ما يعرف بـ"البيجر" المستخدمة في هجوم منسق ضد جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، تم تصنيعها من قبل موزع أوروبي لشركة "غولد أبولو" المصنعة، وفقا لمؤسس الشركة التايوانية ورئيسها، هسو تشينغ كوانغ، بتصريح، الأربعاء.

وصرح مؤسس شركة Gold Apollo، للصحفيين، صباح الأربعاء، أن شركته وقعت عقدًا مع موزع أوروبي لاستخدام العلامة التجارية "غولد أبولو".

وقال هسو إن الموزع، الذي لم يذكر اسمه، أقام علاقة مع غولد أبولو منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأضاف أنه في البداية، استوردت الشركة الأوروبية فقط منتجات النداء والاتصالات الأخرى من "غولد أبولو" وفي وقت لاحق، أبلغت الشركة بأنها ترغب في إنشاء جهاز النداء الخاص بها وطلبت الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وتابع هسو إن شركة "غولد أبولو" واجهت حالة شاذة واحدة على الأقل في تعاملاتها مع الموزع، مستشهدا بتحويل مصرفي استغرق وقتًا طويلاً لتنفيذه.

ويبدو أن الصور المتعددة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي من لبنان تظهر أجهزة استدعاء Gold Apollo التالفة.

ولم تتمكن CNN من تحديد الموقع الجغرافي للصور من وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تحققت من نشرها، الثلاثاء، وهو نفس يوم الانفجارات، جهاز "بيجر" واحد على الأقل يظهر في الصور كان من طراز Gold Apollo AR924.