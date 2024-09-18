عملية مشتركة للموساد والجيش الإسرائيلي وراء "تفجيرات البيجر" في لبنان

(CNN)-- علمت شبكة CNN أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الذي تسبب في تفجير آلاف أجهزة النداء الآلي (البيجر) لعناصر "حزب الله" في وقت واحد في لبنان، الثلاثاء.

وكانت العملية، التي خلفت آلاف الجرحى في جميع أنحاء لبنان، نتيجة لعملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات (الموساد) والجيش.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين مطلعين على العملية أن إسرائيل وضعت مواد متفجرة في مجموعة من الأجهزة المصنوعة في تايوان والتي استوردها "حزب الله".

ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، زُرعت المتفجرات مع مفتاح بجوار البطارية في كل جهاز لتفجيرها عن بعد، وانفجرت الأجهزة في وقت واحد بعد تلقي رسالة بعد ظهر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين بما في ذلك ما لا يقل عن 170 منهم في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وألقى "حزب الله" والحكومة اللبنانية باللوم على إسرائيل في الهجوم.

وفي المقابل، لم تعلق الحكومة الإسرائيلية.