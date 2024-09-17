(CNN)-- أكد مصدر أمني لبناني لشبكة CNN أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة (بيجر)، التي انفجرت كانت جديدة واشتراها حزب الله في الأشهر الأخيرة.

ولم يقدم المصدر أي معلومات عن التاريخ الدقيق لشراء أجهزة النداء أو طرازها.

كان حزب الله والحكومة اللبنانية قد حملا إسرائيل المسؤولية عن انفجارات أجهزة البيجر في مناطق متفرقة من البلاد، الثلاثاء، التي راح ضحيتها 9 أشخاص على الأقل، إضافة إلى نحو 2800 مصاب، حسب تصريحات وزير الصحة فراس الأبيض.

وقال وزير الصحة اللبناني إن 170 شخصًا على الأقل من المصابين حالتهم حرجة، وأن العديد من المستشفيات في جنوب لبنان تجاوزت قدرتها الاستيعابية.

وكان سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني، أحد المصابين، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

بينما قال الجيش الإسرائيلي، الذي انخرط في ضربات متبادلة مع حزب الله منذ أشهر، إنه لن يعلق على الحوادث.