الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أجهزة "البيجر" المنفجرة في لبنان

(CNN)-- أعلن مؤسس شركة "غولد أبولو" التايوانية ورئيسها، هسو تشينج كوانغ، الأربعاء، أن أجهزة النداء الآلي (البيجر) التي يمتلكها عناصر في "حزب الله" اللبناني وانفجرت الثلاثاء صنعتها شركة موزعة أوروبية لشركته.

وانتشرت صورا من لبنان على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أجهزة "غولد أبولو" تالفة.

ولا تستطيع شبكة CNN تحديد موقع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها تأكدت من نشرها يوم الثلاثاء، في نفس يوم التفجيرات.

وكان أحد الأجهزة التي ظهرت في الصور على الأقل من طراز "غولد أبولو" AR924.

وقال هسو تشينج كوانغ، للصحفيين، إن شركته وقعت عقدا مع موزع أوروبي لاستخدام العلامة التجارية "غولد أبولو"، وأضاف أن الموزع، الذي لم يذكر اسمه، أقام علاقة تجارية مع الشركة منذ حوالي 3 سنوات.

وتابع: "في البداية، استوردت الشركة الأوروبية فقط أجهزة ومنتجات الاتصالات مننا وفي وقت لاحق، أبلغتنا أنها ترغب في صنع جهاز خاص بها وطلبت الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية".

يذكر أنه قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وجُرح 2800 جراء التفجيرات التي أصابت أجهزة "البيجر"، وفقا لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

وحث المسؤولون اللبنانيون المواطنين الذين يمتلكون تلك الأجهزة على التخلص منها.

وألقى "حزب الله" بـ"اللوم" على إسرائيل، وتعهد بـ"الانتقام"، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يعلق على الحادثة.