(CNN)-- قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان، لشبكة CNN، إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث هاتفيا مرتين مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن أوستن وغالانت على اتصال منتظم، فمن غير المعتاد إجراء اتصالين في يوم واحد ما يُظهر مدى اهتمام الولايات المتحدة بتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر قال إن الاثنين "تحدثا عبر الهاتف" دون تحديد عدد المرات، وأضاف: "أكد الوزير على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأهمية الحد من التوترات من خلال الدبلوماسية لمنع اندلاع صراع إقليمي أوسع".

يذكر أن أوستن وغالانت تحدثا أيضا مرتين عندما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على إسرائيل في 13 إبريل/ نيسان ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

وتأتي الاتصالات فيما حمل "حزب الله" والحكومة اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن انفجارات أجهزة الاتصال (البيجر) في مناطق متفرقة من البلاد، التي راح ضحيتها 9 أشخاص على الأقل، إضافة إلى نحو 2800 مصاب، حسب تصريحات وزير الصحة فراس الأبيض.

وكان سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني، أحد المصابين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يعلق على الحادث.