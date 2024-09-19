مقتل 16 عنصرا من"حزب الله" في "أحد أكثر الأيام الدامية منذ حرب غزة"

تلقى رسالة قبل أن ينفجر.. استمع إلى ما قاله صديق ضحية هجوم أجهزة "بيجر" لـCNN

(CNN) -- أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 16 من عناصره، الأربعاء، وهو أحد أكثر الأيام الدامية له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يعط "حزب الله" المدعوم من إيران تفاصيل عن ظروف الوفيات، لكنه قال إن معظم القتلى من بلدات في جنوب لبنان، ومن بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وذكر في 16 بيانا قصيرا منفصلا إن جميع الرجال قتلوا "في الطريق إلى القدس"، في إشارة إلى أولئك الذين يقاتلون لدعم الناس في غزة، لكنه لم يوضح التفاصيل.

وجاء الإعلان بعد انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية في جميع أنحاء لبنان الأربعاء مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة.

وكذلك جاء الإعلان في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه ضرب العديد من "مواقع البنية التحتية" لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.