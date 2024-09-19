تحدث مراسل شبكة CNN، بن ويدمان إلى الجراح البريطاني من أصل فلسطيني، غسان أبو ستة حول طبيعة الإصابات التي يعالجها بعد موجة من انفجارات أجهزة "بيجر" الدامية في لبنان.

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