بعد انفجارات أجهزة "بيجر" في لبنان.. شاهد كيف وصف غسان أبو ستة الإصاباتالشرق الأوسطنشر الخميس، 19 سبتمبر / ايلول 2024تحدث مراسل شبكة CNN، بن ويدمان إلى الجراح البريطاني من أصل فلسطيني، غسان أبو ستة حول طبيعة الإصابات التي يعالجها بعد موجة من انفجارات أجهزة "بيجر" الدامية في لبنان.قد يهمك أيضًا.. تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.. الأكثر دموية لحزب الله منذ 7 أكتوبربعد تفجيرات "البيجر" و"ووكي توكي".. أبرز تصريحات حسن نصرالله"الانتقام لهجمات ميونيخ" و"هاتف عياش".. تاريخ عمليات تفجير أجهزة اتصالات يُشتبه بضلوع إسرائيل فيهاالأكثر دموية منذ 7 أكتوبر.. حزب الله يُعلن حصيلة قتلاه خلال يومينقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليحزب الله