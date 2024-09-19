بعد انفجارات أجهزة "بيجر" في لبنان.. شاهد كيف وصف غسان أبو ستة الإصابات

الشرق الأوسط
نشر
thumbnail-20240919135824953.jpg

تحدث مراسل شبكة CNN، بن ويدمان إلى الجراح البريطاني من أصل فلسطيني، غسان أبو ستة حول طبيعة الإصابات التي يعالجها بعد موجة من انفجارات أجهزة "بيجر" الدامية في لبنان.

قد يهمك أيضًا.. تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.. الأكثر دموية لحزب الله منذ 7 أكتوبر

بعد تفجيرات "البيجر" و"ووكي توكي".. أبرز تصريحات حسن نصرالله

"الانتقام لهجمات ميونيخ" و"هاتف عياش".. تاريخ عمليات تفجير أجهزة اتصالات يُشتبه بضلوع إسرائيل فيها

الأكثر دموية منذ 7 أكتوبر.. حزب الله يُعلن حصيلة قتلاه خلال يومين