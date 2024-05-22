خلال مقابلة أجراها مع مذيع شبكة CNN، جيك تابر، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له، ووصفها بأنها "مشينة وخطيرة وكاذبة".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين بنيامين نتنياهو وجيك تابر:

جيك تابر: رئيس الوزراء نتنياهو، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. جزء أساسي من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضدك وغالانت هو "تجويع المدنيين كأسلوب حرب". الآن، أعلم أن إسرائيل تزعم مراراً وتكراراً أن ما يكفي من المساعدات يدخل، وأنه لا يوجد تجويع متعمد، وهو ما يكذبه أولئك الذين يزعمون خلاف ذلك. فهل سترسل إسرائيل وفدا إلى لاهاي لتقديم أي دليل للدفاع عن نفسها؟

بيامين نتنياهو | رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو: أعتقد أن هذه الاتهامات هي بالضبط كما وصفها الرئيس بايدن بأنها "مشينة"، إنها أكثر من مجرد مشينة. هذا المدعي العام المارق وجه اتهامات كاذبة وخلق تماثلات خطيرة وخاطئة في نفس الوقت.

والتماثل الخاطئ الأول هو أنه يساوي بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطياً وطغاة حماس الإرهابيين. هذا مثل القول: حسنًا، أنا أصدر أوامر اعتقال بحق روزفلت وتشرشل، ولكن أيضًا بحق هتلر، أو أنا أصدر أوامر اعتقال بحق جورج بوش، ولكن أيضًا بحق بن لادن، هذا أمر سخيف.

ثانيا، التهم باطلة تماما. دعونا نتحدث عن تهمة المجاعة هذه. لقد أرسلنا 500 ألف طن من شاحنات الغذاء والدواء لهؤلاء السكان، وأخذنا 20 ألف شاحنة، ومهدنا الطرق لإدخال تلك الشاحنات فيها. وفتحنا المعابر الحدودية التي أغلقتها حماس. لقد تم تسهيل عمليات الإنزال الجوي، وإمدادات عبر الطرق البحرية. أعني أن الأمر برمته سخيف. يجب أن تعلموا هذا، أعني أن أسعار المواد الغذائية في غزة انخفضت بنسبة 80%، والأسواق لا تكذب.

يتحدثون عن 23، على ما أعتقد، أو 30 حالة سوء تغذية، في عدد سكان يبلغ 2 مليون نسمة. في عام 2022، شهدت الولايات المتحدة 20 ألف حالة وفاة بسبب سوء التغذية، أي ثلاثة أضعاف عدد الوفيات في غزة. هذا غير صحيح تماما. هذا هو نوع من الافتراء الذي تم توجيهه إلى الشعب اليهودي على مر العصور، وهو يتجدد الآن ضد الدولة اليهودية. لقد كان كاذبا في ذلك الوقت وهو كاذب الآن. ولكن هناك شيء واحد، هذا المدعي العام، هذا المدعي العام المارق لم يكلف نفسه عناء المجيء إلى هنا. لقد قال إنه جاء إلى هنا للتحقق من الحقائق، ولم يتحقق من الحقائق، بل خرج فقط وقام بشيطنة الدولة اليهودية وهو يقود المحكمة الجنائية الدولية إلى طريق الجمعية العامة التي تصدر قرارات لا حصر لها، قرارات غير مثبتة ضد إسرائيل، أو مجلس حقوق الإنسان الذي كان يتمتع بسمعة تدمرت تمامًا لأن نصف القرارات هي ضد إسرائيل، وليست ضد إيران، وليست ضد كوريا الشمالية، وليست ضد سوريا، إنه نفس الشيء، إنه أمر شائن.

جيك تابر: لذا..

بنيامين نتنياهو: وكاذبة وخطيرة لأنها تعرض كل ديمقراطية للخطر.

جيك تابر: مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الوحيدة التي تعرب عن مخاوفها بشأن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، فالرئيس بايدن وإدارته ومسؤوليهم، ناهيك عن حلفاء إسرائيل الأوروبيين ومسؤوليهم، لقد ظلوا جميعًا يطرحون هذه القضية منذ أشهر، وهي أن إسرائيل لا تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات. لذا، عندما يعرب الرئيس بايدن عن قلقه بشأن عدم السماح بدخول ما يكفي من المساعدات، فهل هو مخطئ؟

بنيامين نتنياهو: حسنا، لا، كان لدينا نفس المخاوف. كنا نحاول إدخال المساعدات. لقد أدخلنا المساعدات، وكانت حماس تنهب المساعدات. هذا ما كان يحدث. كانوا يأخذونها لأنفسهم أو يبتزون السكان. لقد سمحنا بدخول المساعدات منذ البداية. وانظر، هذه كانت توجيهاتي منذ اليوم الأول. منذ اليوم الأول كان علينا تقديم شيء واحد، وهو أننا نلتزم بالقانون الدولي، ونتوافق مع قواعد الحرب وعلينا أن نسمح بدخول تلك الشاحنات، ونستقبل مئات الشاحنات كل يوم.

وكان هذا أحد جوانب سلوكنا في الحرب لأننا نحاول إبعاد المدنيين عن طريق الأذى. لقد فعلنا أشياء لم يفعلها أي بلد أو جيش في التاريخ، لست من قول ذلك، بل الجنرال بتريوس هو الذي يقول ذلك، ورئيس حرب المدن في ويست بوينت، الكولونيل جون سبنسر يقول ذلك. لقد بذلت إسرائيل قصارى جهدها في مجال المساعدات الإنسانية وفي إبعاد المدنيين عن الأذى بملايين الرسائل النصية وملايين المكالمات الهاتفية والمنشورات التي أسقطناها، متخلية عن عنصر المفاجأة. تُعطى إسرائيل هنا تهمة ملفقة. أعتقد أن الأمر خطير لأنها في الأساس أول ديمقراطية يتم أخذها إلى قفص الاتهام عندما تفعل بالضبط ما ينبغي أن تفعله الديمقراطية بطريقة مثالية.

وأعتقد أن ذلك سيعرض جميع الديمقراطيات الأخرى للخطر. ربما تكون إسرائيل هي الأولى، وأنتم التالون، وبريطانيا التالية، وآخرون هم التالون أيضًا. الشيء الثاني الخطير في هذا، جيك، هو أنني أعتقد أن هذا يشعل نيران معاداة السامية المشتعلة في الجامعات الأمريكية وفي جميع أنحاء العواصم الغربية، إنهم يسكبون الوقود، لقد صب الوقود عليها، هذا المدعي العام المارق خان. لأن الناس في البداية سيعتقدون أن هذا أمر خطير. إنهم يعتقدون أن المحكمة الجنائية الدولية أمر جدي، لكنها ليست كذلك، إنها صورة زائفة للعدالة وهي مجموعة من الأكاذيب.