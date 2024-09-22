(CNN)-- أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، اتصالا مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، وسط التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
وناقش الوزيران "التحديات الأمنية الإقليمية ومصلحتنا المشتركة في ردع العدوان والحد من التوترات في جميع أنحاء المنطقة"، وفقًا للمتحدث باسم البنتاغون، اللواء بات رايدر.
وأضاف رايدر: "اتفقا على مواصلة تعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للمساعدة في استعادة الاستقرار والهدوء في المنطقة".
وتأتي المكالمة وسط تصاعد الضربات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله، وفي الوقت الذي تعيش فيه المنطقة حالة من التوتر بسبب المخاوف بشأن تحول الضربات إلى صراع أوسع.