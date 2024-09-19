دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا تصريحات أدلى بها تعقيبا على تفجيرات أجهزة "البيجر" لحزب الله اللبناني.

وقال السفير السعودي في أحد مقاطع الفيديو المتداولة من مقابلة على قناة سكاي نيوز: "علينا النظر في هذا الأمر (تفجيرات البيجر) مع توافر المعلومات، لا يزال الأمر مبكرا، أنا لا أملك المعلومات للإجابة على سؤال حول ذلك، ولكن إنه عالم غير عادي نعيش فيه".

وردا على سؤال ما إذا كان الأمير قلقا من الأوضاع في المنطقة، أجاب: "بلا شك، وإذا لم أكن كذلك لكنت ساذجا، الصراع الذي يتوسع إلى ما بعد المكان الذي يوجد فيه ويتوسع للمنطقة ويتوسع للعالم، هذا سيناريو لا يديد أحدا رؤيته.."

واستطرد: "لا نملك قدرة كافية لوضع ضغط من شأنه أن يبقي هذا في الصندوق إذا ما خرج خارج الصندوق، وأعتقد أن هذا هو السيناريو الأسوأ، ولكن حقيقة أن هذا سيناريو ممكن يعني هذا أن علينا التركيز أكثر على إيقافه ومنع حدوثه لأن حربا عالمية ليس أمرا يريد أحد منا أن تحدث لدينا صراعات كافية في العالم ولسنا بحاجة للإضافة عليها".