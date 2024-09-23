كيم غطاس تحذر من "روليت الشرق الأوسط" وتؤكد: إسرائيل ستتمادى كثيرًا في مرحلة ما "وستشعل حريقًا إقليميًا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، الاثنين، إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت "حتى إشعار آخر"، بحسب قناة المملكة الرسمية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني، هيثم مستو، في تصريحات للمملكة، إن "القرار جاء حفاظًا على سلامة وأمن شركات الطائرات الأردنية".

وأوضح بيان لهيئة تنظيم الطيران المدني، أن القرار يأتي "في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميًا ومحليًا".

وشنت إسرائيل أعنف حملة جوية كثيفة، الاثنين، أسفرت عن مقتل 274 شخصًا على الأقل وإصابة 1024 آخرين، بحسب وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض. إلى جانب فرار سكان العديد من المدن والقرى الجنوبية.

وكشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، في بيان الاثنين، عن "تراجع كبير في حركة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وتوقف حوالي 14 شركة طيران رحلاتها إلى لبنان، وذلك بسبب التطورات الأمنية والعسكرية الحاصلة على الساحة اللبنانية"، مشيراً إلى أن" التراجع تراوح بين 30 و40%".

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف "العدوان" على بلاده، متهمًا إياها بوضع "مخطط تدميري" وشن "حرب إبادة" على لبنان، بحسب تدوينة على منصة إكس.

وأكد ميقاتي التزام بلاده "بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول".

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة من مقر الجيش الإسرائيلي، إنه "ينفذ الوعد الذي قطعه لـ"تغيير التوازن الأمني ​​في المنطقة".

وأضاف: "لأولئك الذين لم يفهموا بعد، نريد توضيح سياسة إسرائيل. نحن لا ننتظر التهديد، بل نستبقها في أي مكان، وفي أي ميدان، وفي أي وقت. نحن نقضي على كبار المسؤولين، ونقضي على الإرهابيين، ونقضي على الصواريخ، وهناك المزيد في المستقبل. من يحاول أن يؤذينا، سنؤذيه أكثر".

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