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(CNN)-- ارتفع عدد القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، إلى 30 على الأقل، مع الإبلاغ عن غارة ثانية في منطقة النصيرات وسط غزة وأخرى في شمال غزة.

قال مستشفى العودة إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 11 في غارة على منزل بالقرب من النادي الأهلي في النصيرات. وكان أربعة من القتلى على الأقل أطفال.

ومن بين القتلى بلال وأسامة فايد، التوأمان البالغان من العمر 20 عامًا واللذان قُتلا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في البريج.

وقال والدهما أحمد فايد لشبكة CNN خارج مشرحة مستشفى شهداء الأقصى في وسط غزة، حيث تم نقل جثتيهما: "لقد ولدا معًا وقتلا معًا".

وقال شقيقهما لشبكة CNN: "ذهبت في مهمة. سمعت الضربة وعدت راكضًا. وجدت والدي يركض ويصرخ وشقيقاي قُتلا وابن أخي قُتل".

وفي منطقة التوام شمالي القطاع، قُتل أربعة أشخاص، بينهم سائق يعمل في مديرية الدفاع المدني، عندما أصابت غارة جوية شقة، وفقًا لصحفيين محليين.

وقال الدفاع المدني إنه فقد الآن 85 عاملاً منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

طلبت شبكة CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه الضربات. ومن غير الواضح ما الذي كان الجيش الإسرائيلي يستهدفه. كان وسط غزة مسرحًا لهجوم إسرائيلي مكثف.