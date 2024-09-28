الحوثيون: حسن نصرالله نال ما تمناه.. ومقتله "خسارة فادحة"

حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

حزن يلف أنصاره وأصوات صراخ في بيروت.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن لحظة إعلان مقتل حسن نصرالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، المدعومة من إيران، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بأنه "خسارة فادحة".

وقال الناطق باسم أنصار الله، محمد عبد السلام، في حسابه عبر منصة إكس، السبت: "نتقدم إلى أمة حزب الله وحركات التحرر في العالم بعظيم المواساة على هذه الخسارة الفادحة برحيل القائد العظيم السيد حسن نصرالله".

وأضاف عبدالسلام: "نال ما تمناه، وسام الشهادة.. وببركة قيادته الحكيمة لحقت بإسرائيل والمستكبرين هزائم متتالية، ودماؤه المقدسة ستكون لعنة تطارد الكيان الصهيوني حتى اقتلاعه".

وذكر عبدالسلام أن "لوعة فراقه لن تفت من عضد إخوانه من بعده".

ونقلت قناة المسيرة عن وزارة الخارجية اليمنية في حكومة الحوثيين، إدانتها مقتل نصرالله، قائلة إن "سياسية الاغتيالات لن تزيد المقاومة إلا قوة وصمودًا وتضحية من أجل استعادة الحقوق المغتصبة".

وقال المجلس السياسي الأعلى في اليمن، التابع للحوثيين، إن مقتل نصرالله "سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت".

قٌتل حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، الجمعة. وأصبح أمينًا عامًا لحزب الله منذ عام 1992، بعد أن اغتالت إسرائيل سلفه.